Ventimiglia, il Grande Fratello elettronico in azione per smascherare chi getta rifiuti abusivamente

Ventimiglia. L’occhio elettronico del Grande Fratello in azione per smascherare chi abbandona rifiuti abusivamente. Il Comune ha acquistato quattro telecamere di videosorveglianza, gestite dalla polizia locale, con lo scopo specifico di individuare chi sgarra.

Questo perché, come si legge nell’apposita determina: “Nel corso degli anni si è constatata una recrudescenza degli abbandoni incontrollati di rifiuti, in particolare quelli provenienti da lavorazioni artigianali edilizie, per cui si rinvengono, spesso, sul territorio comunale discariche che, oltre a deturpare l’ambiente circostante, sono conseguenza di lievitazione di costi dovuti al recupero, allo smaltimento e all’aumento delle sanzioni per mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta e riciclaggio”.

Il costo delle apparecchiature è di poco superiore ai 4.000 euro.