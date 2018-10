Ventimiglia. Si è svolto ieri sera presso la Croce Verde Intemelia il corso di manovre di disostruzione pediatrica gratuito per la popolazione, gli istruttori sono stati impegnati 3 ore a far vedere e provare le manovre che si devono attuare in caso di soffocamento nei bambini.

Erano presenti una quarantina di persone, chi volesse delle delucidazioni in merito oppure desiderasse organizzare un corso del genere chiami la sede 0184351175 e chieda degli istruttori.

La Croce Verde Intemelia ringrazia tutti i partecipanti e la popolazione.