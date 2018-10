Ventimiglia, gli alunni delle scuole primarie e secondarie artisti per un giorno

Ventimiglia. Gli alunni della scuola primaria e di alcune classi della secondaria di primo grado di Roverino, dell’IC2 Cavour, con l’approvazione della dirigente Antonella Costanza e del consiglio d’istituto, saranno protagonisti di un progetto artistico espressivo singolare.

Tale iniziativa è promossa dalle associazioni “Popoli in arte” e Circolo Freire della provincia, che sosterranno il lavoro a scuola, con l’intervento degli educatori e dell’artista muralista Gallo Galliani e forniranno materiale necessario alla realizzazione.

I bambini e i ragazzi, dopo aver osservato e riflettuto sul territorio in cui vivono e su ciò che offre di bello e di brutto, potranno dare personale e originale contributo per abbellire il quartiere dando sfogo alla loro creatività, attraverso la produzione di murales in alcuni angoli concordati con l’amministrazione.

In questo modo diventeranno protagonisti attivi di un cambiamento positivo, che li renderà consapevoli di quanto sia importante agire in prima persona per migliorare la realtà quotidiana e, contemporaneamente, permetterà loro di capire quanto sia necessario prendersi cura di ciò che li circonda.

Assieme agli alunni, coinvolti in prima persona, il progetto mira a promuovere responsabilità e desiderio di collaborazione alla cura del bene comune anche nelle loro famiglie e negli abitanti stessi del quartiere.