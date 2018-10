Ventimiglia, due minori stranieri riportati dalla polizia francese al Campo Roja

Ventimiglia. Un eritreo di 16 anni e un afgano di 17 anni sono stati respinti dalla Francia e riammessi in Italia: per le autorità francesi, i due minori, erano invece maggiorenni. Ma la conferma sull’età dei due giovani, arriva dal Campo Roja gestito dalla Croce Rossa a Bevera. E’ qui che i due stranieri sono stati accompagnati dopo il loro ingresso in Italia.

Stando a quanto risulta, la polizia francese avrebbe respinto gli stranieri in quanto irregolari sul territorio e, al momento della riammissione, avrebbe “spacciato” i due ragazzi per maggiorenni. Ma gli accertamenti compiuti tramite la banca dati europea hanno fatto emergere una realtà diversa: al momento del loro ingresso nel nostro Paese, i due stranieri sono stati infatti registrati come minorenni.

Nel frattempo calano gli arrivi al Campo Roja: il responsabile del centro di accoglienza, Insa Moussa Ba Sanè, ha dichiarato che al momento sono circa 330 i migranti ospiti del centro, contro ai 420 di un paio di settimane fa. Tra gli ospiti ci sono soprattutto pachistani. Tra i nuovi arrivi, invece, si contano parecchi nordafricani.