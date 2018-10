Ventimiglia, due indagati per la morte di Dino Bottallo

Ventimiglia. Due automobilisti sono stati indagati per omicidio colposo per la morte di Dino Bottallo, 65enne residente a Vallecrosia, che ha perso la vita nel tardo pomeriggio in un incidente avvenuto a Ventimiglia, in corso Genova.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, che oltre alle testimonianze raccolte sul posto, hanno visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, la vittima, in sella alla sua Vespa, stava viaggiando in direzione Sanremo quando, forse durante una manovra di sorpasso, ha urtato una vettura. L’impatto lo ha sbilanciato e fatto cadere a terra. In quel momento stava transitando un’auto che viaggiava nella direzione opposta e che ha investito l’uomo, deceduto poco dopo.

Entrambi gli automobilisti coinvolti nell’incidente mortale sono stati indagati: le loro vetture sequestrate, così come la Vespa di Bottallo. A coordinare le indagini è il sostituto procuratore di Imperia Paola Marrali.