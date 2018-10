Ventimiglia, continua la raccolta fondi per la Croce Verde Intemelia “Cogli un fiore per la vita”

Ventimiglia. Continua la raccolta fondi per la Croce Verde Intemelia con il progetto “Cogli un fiore per la vita” in occasione delle festività di Ognissanti e dei defunti da oggi 28 ottobre sino al 1° novembre.

Una volontaria in divisa sarà presente alla Conad di Latte, chi vorrà potrà acquistare un fiore, una pianta così una parte della spesa effettuata sarà devoluta in beneficenza alla Pubblica Assistenza di Ventimiglia.

“Tutta la Croce Verde Intemelia ringrazia calorosamente tutti coloro che vorranno partecipare all’iniziativa”.