Ventimiglia Calcio, un’altra vittoria per la Juniores

Ventimiglia. Con la terza vittoria consecutiva su tre partite la juniores del Ventimiglia Calcio si conferma al primo posto in classifica e punta decisamente al passaggio di categoria. I granata hanno travolto l’Imperia B (5-0) in una partita a senso unico che li ha visti in netto vantaggio già dopo venti minuti di gara.

La prima rete è stata messa a segno da Macrì su rigore. Poco dopo è stata la volta di Morscio che ha fatto centro con un eurogol.

Nella ripresa Verbicaro ha portato il risultato sul 3-0. Gli ultimi due sigilli sono stati firmati da Fazzari e Farruggia. Unico episodio negativo nella prova dei granata l’espulsione di Scortichini per doppio giallo.