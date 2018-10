Ventimiglia Calcio, il Genoa mette gli occhi sul giovane Edoardo Schittzer

Ventimiglia. Ancora una grande squadra mette gli occhi su un giovane calciatore del vivaio ventimigliese. Questa volta è stato il Genoa a voler visionare Edoardo Schittzer, classe 2005, una delle promesse dei giovanissimi granata. Edoardo ha preso parte, nel pomeriggio di lunedì 22, ad un allenamento con i coetanei rossoblù. La seduta si è svolta al “Pertini” di Multedo.

Schittzer ha giocato una partita sotto gli occhi dell’allenatore Giuseppe Gemiti (ex Genoa, ex Udinese, ecc.) e del responsabile del settore giovanile Michele Sbravati. Il granata ha avuto modo di mostrare le sue qualità nel ruolo più congeniale, quello di laterale destro (sia offensivo che difensivo). Come mai la società di Preziosi è arrivata a lui? E’ probabile che Edoardo sia stato notato nei mesi scorsi ad Alassio durante uno dei tanti allenamenti del Centro federale a cui ha partecipato.