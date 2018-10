Ventimiglia Calcio, i giovanissimi 2005 si qualificano per i regionali

Ventimiglia. I giovanissimi granata 2005 si qualificano per i regionali, forse ce la fanno anche gli allievi 2002, niente da fare invece per i 2003. Sono questi i responsi della fase autunnale dei campionati giovanili.

Vediamo meglio. Con una valanga di gol contro la Voltrese i giovanissimi 2005 staccano il biglietto per i regionali. Per i granata hanno segnato Bertone (5), Garbati, Panigada, Santanocito, Fullone, Ialacqua, Schittzer e German. Sperano di essere invece ripescati come miglior terzo posto gli allievi 2002 che hanno battuto il Finale (3-0). Toccherà alla federazione valutare tutti i parametri per stabilire chi ha diritto e chi no. Non ce l’anno fatta invece gli allievi 2003, battuti dall’Unione Sanremo (5-1).

Infine gli esordienti 2007 si sono imposti sull’Ospedaletti per 3 tempi a uno, stesso risultato per gli esordienti 2008 sul Vallecrosia. Sconfitta anche per i pulcini 2008 (a Diano) e i pulcini 2009 (a Dolceacqua).