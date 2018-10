Ventimiglia Calcio, due squadre granata al campionato provinciale under 17

Ventimiglia. La Lega nazionale dilettanti ha messo a punto il girone del campionato provinciale under 17 al quale il Ventimiglia parteciperà con due squadre.

Ne fanno parte Area Calcio Andora, Dianese e Golfo, Don Bosco Valleintemelia, Imperia, Ospedaletti (in classifica ma non concorre per il titolo), Taggia, Ventimiglia Calcio, Ventimiglia Calcio squadra B (fuori classifica), Villanovese (in classifica ma non concorre per il titolo), Virtus Sanremo.