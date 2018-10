Ventimiglia. In località Grimaldi Inferiore la strada Aurelia è chiusa in prossimità della frontiera di Ponte San Luigi a causa della caduta di un masso.

Si è staccato dalla parte rocciosa che costeggia la strada finendo in mezzo alla carreggiata. Per fortuna non si sono registrati feriti, visto che non passava nessuno al momento della caduta.

di 6 Galleria fotografica Ventimiglia, masso a Ponte San Luigi









Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. Si attende l’arrivo dell’ingegnere dell’Anas che valuterà la situazione per vedere se si può o meno riaprire la strada, che al momento è chiusa in entrambe le direzioni di marcia.