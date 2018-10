Ventimiglia, bouganville si stacca dal muro e investe un’auto a Latte

Ventimiglia. Una siepe di bouganville si è staccata dal muro che costeggia l’Aurelia in frazione Latte e ha travolto un’auto che stava transitando in quel momento. E’ successo poco prima delle 18.

Al momento si registrano code e rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia: il crollo della pianta, infatti, ha causato un tamponamento. Non ci sarebbero feriti.