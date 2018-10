Ventimiglia, aveva mezzo chilo di hashish: ventisettenne della Val Nervia arrestato per spaccio

Ventimiglia. La Polizia di Stato ha arrestato a Ventimiglia, nella tarda serata di domenica, un muratore italiano di 27 anni, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, proveniente dal centro storico, si stava dirigendo, a elevata velocità, verso la città a bordo di una bicicletta elettrica.

Alla vista degli Agenti, il ragazzo ha cercato di sfuggire, invano, al controllo con una manovra improvvisa. Il motivo di quel tentativo di fuga è stato svelato poco dopo: nella zaino, gli Agenti della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno rinvenuto e sequestrato 500 grammi di hashish, suddivisi in cinque panetti, tutti perfettamente confezionati. Sotto sequestro anche lo smartphone e la costosa bicicletta dell’arrestato, probabilmente usata per le sue “consegne”.

Ancora una volta l’intensificazione dei dispositivi di controllo del territorio, predisposta in tutta la città, ha dato ottimi risultati.

L’autorità giudiziaria, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto che il 27enne, con precedenti per spaccio e estorsione, resti assoggettato alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del processo.