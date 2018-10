Il gelato, soprattutto d’estate, per molti è indispensabile. Lo mangiamo a qualunque ora del giorno e della notte: per alcuni è un valido sostituto di un pranzo o di una cena, per altri un rinfrescante dolce e per i bambini è un ottima merenda. Proprio perché ne consumiamo anche più di uno al giorno non possiamo rischiare, per la nostra salute, e per le nostre papille gustative, di mangiare un gelato mediocre, fatto con ingredienti di bassa qualità. In fin dei conti il ricordo che lascia un buon gelato è quasi impossibile da dimenticare.

Freschezza, qualità, buon gusto, prodotti di prima scelta sono tutte caratteristiche appartenenti alla gelateria Nuss. Il suo proprietario, Alessandro Fraboni, titolare anche di un’azienda floricola sanremese di import export, ha rilevato l’attività circa due anni fa. Perché questa scelta? Ce lo spiega il diretto interessato: “D’estate l’attività floricola è ferma, per questo cercavo un impegno stagionale da svolgere in attesa di riprendere, in autunno, al 100% con il mio lavoro di import – export”. Tuttavia, con impegno e dedizione, si è trasformato in un soddisfacente impegno annuale.

D’altronde a chi non piacerebbe lavorare a contatto con gelati, torte, crepes, yogurt, cannoli siciliani, brioche, granite siciliane, cioccolata calda fatta artigianalmente con cacao equadoreno e olandese. E ancora rilassanti infusi caldi e freddi, 40 varietà di thè e uno tra i migliori caffè al mondo, il Kafa. Tutto questo e molto altro è ciò che offre la gelateria Nuss.

Inoltre, a rotazione, sono sempre disponibili almeno la metà dei cinquanta gusti di gelato presenti e preparati artigianalmente ogni settimana. In una sola giornata, sono arrivati a produrne 500kg. Oltre ai classici e più conosciuti gusti, è possibile gustare un particolare gelato al Rum cunese rinominato “nussese” e ancora, a base di nutella, il cavallo di battaglia: il “nussella”.

Oltre ad essere una gelateria, è anche yogurteria, creperia, pasticceria, bar e lounge bar. In soli due anni, e dopo una serie di precedenti gestioni poco vittoriose, la gelateria Nuss è cresciuta, ha conquistato il cuore, ma soprattutto il palato di molti diventando, tra turisti e non, un punto di riferimento che offre continua qualità, pur mantenendo un prezzo medio basso.

La gelateria, si trova in via Chiappori 11, a soli 200 metri dal lungomare ventimigliese in una zona abbastanza centrale. Possiede una dozzina di tavolini interni ed è in attesa di autorizzazione per un confortante dehor. Il proprietario e i suoi dieci dipendenti vi aspettano dalle 8 a mezzanotte d’estate, e dalle 8 alle 19.30 d’inverno.