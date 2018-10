Ventimiglia, al liceo Aprosio torna l’iniziativa “A proposito di scienza”

Ventimiglia. Anche quest’anno nel mese di ottobre i dipartimenti di matematica, fisica e scienze del liceo Aprosio di Ventimiglia propongono una giornata dedicata alla scienze nelle sue molteplici espressioni, venerdì 19 ottobre.

L’iniziativa dal titolo “A proposito di scienza” prevede un ricco programma di attività, laboratori, esperienze scientifiche: a partire dalle 15 i visitatori verranno accompagnati nei vari stands dove verranno proposte esperienze di diverso tipo aventi come tema i vari aspetti della scienza.

Ce ne sarà davvero per tutti i gusti: i laboratori della scuola vedranno gli alunni del Liceo proporre piccole esperienze di anatomia o di chimica, guideranno i partecipanti nella conoscenza delle cellule e del DNA; ci sarà uno speciale laboratorio di fisica applicata alla cucina e si potranno conoscere alcuni grandi personaggi della storia della scienza. Non mancheranno i cetacei e una caccia al tesoro scientifica, mentre il dipartimento di Informatica dell’Università di Genova proporrà due affascinanti attività di coding e l’associazione Stellaria installerà un planetario per scoprire la volta celeste.

Vi saranno inoltre spazi per giochi matematici e rompicapi per tutte le età, prove sportive legate alla tecnologia ed alcune esperienze di ingegneria applicata all’automobile. L’appuntamento è rivolto a tutte le persone curiose, che abbiano piacere di passare una giornata all’insegna della scienza.

Un invito particolare è sicuramente indirizzato ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie i quali incontreranno studenti poco più grandi di loro che li guideranno nell’affascinante mondo della scienza. Gli stand saranno aperti dalle 15 fino alle 18,30 e a conclusione della giornata, mentre con il calar della sera i telescopi di Stellaria consentiranno di osservare il cielo e le sue meraviglie, vi saranno due eventi speciali.

Alle 18,30 nell’auditorium del Liceo Aldo Bonomo, ricercatore presso l’Osservatorio Astronomico di Torino terrà una conferenza aperta a tutti, dal titolo “Alla scoperta di nuovi mondi e della loro straordinaria diversità”, mentre alle 21, Cristian Bonacini, insegnante presso la scuola Biancheri di Ventimiglia parlerà di “Elementi chimici, l’origine del loro nome e altre storie”. “A proposito di scienza”, una giornata speciale, da vivere con libertà e curiosità.