Ventimiglia, al dopolavoro ferroviario incontro su “Tutto quello che gli esami ci dicono”

Ventimiglia. Mercoledì 24 ottobre alle 16,30 nella sala del dopolavoro ferroviario di piazza della Stazione si terrà un incontro pubblico dal titolo “Tutto quello che gli esami ci dicono” curato dalla dottoressa Pierangela Tornatore, biologa nutrizionista.

L’incontro è organizzato dalla sezione Soci Coop di Ventimiglia in collaborazione con Lilt – (Lega italiana per la lotta contro i tumori) nell’ambito della Campagna Nastro Rosa per la Prevenzione. L’iniziativa si concluderà con un rinfresco.

La partecipazione è libera e gratuita. La cittadinanza è cordialmente invitata.