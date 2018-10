Venerdì black out elettrico a Sanremo per lavori sugli impianti

Sanremo. Con una serie di avvisi posti agli ingressi dei palazzi e dei negozi, l’Amaie di Sanremo comunica l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica in diverse zone del centro della città.

La data è quella di venerdì 19 ottobre dalle ore 0,00 alle 6 e i lavori sono finalizzati al miglioramento della qualità del servizio elettrico proposto ai clienti nelle centrali via Matteotti, via Gioberti, via Roma, corso Mombello, via Piave, via Escoffier, via Palazzo e via Cavour per le utenze che si sono ritrovate l’avviso incollato (vedi foto).