Vallebona. Un vasto incendio sta minacciando le abitazioni della vallata tra la frazione di Sasso e Seborga, in località Madonna della Neve.

Secondo le prime testimonianze, il rogo si è innescato intorno alle ore 13:30 per cause ancora da accertare. Un’alta colonna di fumo si estende a perdita d’occhio in tutta l’area.

Le fiamme si stanno propagando anche nei pressi della strada provinciale, per questo i carabinieri hanno disposto la chiusura della via.

Le squadre dei vigili del fuoco stanno accorrendo numerose sul posto insieme alla Protezione Civile.

Anche l’elicottero è in azione ma il forte vento sta complicando le operazioni di spegnimento.