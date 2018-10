Vallecrosia, nuovo incarico per don Antonio: da ottobre è parroco di Sant’Antonio Abate

Vallecrosia. Nuovo incarico per il parroco di San Rocco, don Antonio. Da questo mese sarà parroco anche della parrocchia di Sant’Antonio Abate a Vallecrosia Alta.

“Il vescovo mi ha nominato parroco anche della parrocchia di Sant’Antonio Abate in Vallecrosia Alta - dichiara emozionato don Antonio - Domenica 14 ottobre inizierò ufficialmente il servizio pastorale celebrando la Santa Messa alle 11.30″.

“Mi accingo con fede e gioia ad essere padre spirituale anche di questa comunità per camminare insieme come città di Vallecrosia e quindi augurare in un futuro non lontanissimo un intreccio di iniziative tra il nostro centro storico e la comunità vallecrosina - anticipa parlando dei suoi obiettivi futuri – non dimenticando la volontà di una collaborazione, per il beneficio dei ragazzi e giovani, con la parrocchia di Maria Ausiliatrice quindi l’opera salesiana assai riconosciuta e amata sul nostro territorio”.

“Sarà ancora di sostegno all’operato dei padri Somaschi nella veste di vicari parrocchiali, padre Adalberto, come mio aiuto per Vallecrosia Alta mentre padre Carlo Crignola come vicario parrocchiale di San Rocco con particolare attenzione verso la Cappella del Padre Santo, sita sul territorio di Camporosso, ma che fa riferimento alla parrocchia di San Rocco di Vallecrosia dal punto di vista pastorale” - dice il parroco.