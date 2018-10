Vallecrosia, nuovo impianto antintrusione e di videosorveglianza per le scuole Doria: progetto approvato

Vallecrosia. E’ stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per il ripristino dell’impiantistica antintrusione e di videosorveglianza del Plesso Scolastico “A. Doria” di Vallecrosia” dove, la notte tra il 7 e l’8 giugno 2017, avvenne un furto con scasso.

L’intervento è ritenuto necessario in quanto l’attuale sistema di videosorveglianza è ormai datato, non copre tutte le aree e in parte non è neanche più funzionante. Come si legge nella determina pubblicata sull’albo pretorio, infatti, la “vetustà impiantistica lo rende di fatto inutilizzabile ai fini delle verifica delle effrazioni e degli atti vandalici”. Gli uffici comunali hanno approvato anche il preventivo-offerta presentato dalla ditta Impianti Tecnologici di Ventimiglia: il costo dell’intervento sarà dunque di euro 27.501,75.