Vallecrosia, lite degenera in rissa a calci, pugni e pietrate

Vallecrosia. È di due persone ferite e accompagnate in ospedale il bilancio della rissa scoppiata intorno alle 12 in via Colonnello Aprosio, nel centro di Vallecrosia.

Stando a quanto ricostruito fino ad ora, i coinvolti sono quattro nordafricani che si sono affrontati a calci, pugni e colpi di pietra. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri.