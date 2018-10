Vallecrosia. L’amore unisce ciò che l’uomo spezza. La seconda elementare di Maria Ausiliatrice partecipa al concorso “Genova nel cuore”.

Promuovere tra gli studenti il senso di comunità, dell’impegno civico, della solidarietà, all’indomani dei tragici accadimenti del ponte Morandi: è questa l’idea del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che ha indetto (in collaborazione con la Regione Liguria) il concorso “Genova nel cuore“, rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Un’idea accolta con toccante passione dagli allievi della seconda elementare dell’istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

L’amore unisce ciò che l’uomo spezza è il titolo del collage realizzato unendo disegni, articoli di giornale, le foto delle vittime.

Un grido di dolore, ma con la speranza e consapevolezza che per le generazioni future l’amore possa e debba essere la chiave per affrontare e risolvere i problemi della nostra società, oggi in profonda crisi di valori.

I vincitori saranno decretati da una commissione formata da membri del Miur e Regione Liguria, e verranno premiati durante il “Salone Orientamenti” previsto a Genova dal 13 al 15 novembre. Per l’occasione, saranno anche esposti i migliori elaborati.