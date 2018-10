Vallecrosia, la minoranza al primo cittadino: “Pensate a coinvolgerci senza fare vittimismo”

Vallecrosia. “Pronta la risposta al Sindaco della minoranza. Non continui sig. Sindaco a mettere in evidenza sui giornali sempre giustificazioni e vittimismo agli errori che fa lei è la sua maggioranza” - risponde la minoranza al sindaco Armando Biasi dopo le sue affermazioni riguardo alla commissione ambiente.

“La commissione e composta da 6 membri: 3 di maggioranza scelti da voi e 3 di minoranza ? Chi era presente alla commissione? Solo 1 il geom Marco Calipa, quindi se per lei la matematica non è un opinione abbiamo ragione noi a dire che se noi non ci fossimo stati lei anzi, il presidente del consiglio avrebbe convocato una commissione senza numero legale o sbagliamo anche qui? Dove sono le falsità? Pensate a coinvolgerci senza fare vittimismo, vogliamo essere solo una risorsa positiva per la città e per i cittadini” – dichiara.