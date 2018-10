Vallecrosia, il sindaco Biasi invita la popolazione all’incontro pubblico su raccolta e smaltimento dei rifiuti

Vallecrosia. Il sindaco Armando Biasi prosegue con il progetto di amministrazione trasparente e di coinvolgimento della cittadinanza: lunedì 15 ottobre a partire dalle 19 presso la Sala Polivalente G. Natta ha indetto un’assemblea pubblica sul tema “Il nuovo servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

“L’assemblea- spiega l’assessore Antonino Fazzari, delegato all’Ambiente- è un momento importante di scambio diretto con la popolazione, soprattutto quando vengono affrontati temi cosi importanti quali la gestione dei rifiuti.

Durante l’incontro verranno presentate le linee programmatiche, affinché il nostro Comune si metta in regola con la normativa vigente. Per poter usufruire di un servizio omogeneo e di un abbattimento dei costi il Comune di Vallecrosia ha aderito al Consorzio istituito tra diciotto Comuni. Il tema è già stato affrontato in una Commissione specifica con la minoranza.

Invito i cittadini a partecipare alla riunione di lunedì 15, la gestione dei rifiuti è un aspetto importante, non solo della quotidianità dei cittadini, ma riguarda anche di tutela e salvaguardia dell’ambiente che ci circonda”.