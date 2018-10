Vallecrosia, firmata l’adozione della nuova carta dei diritti della bambina

Vallecrosia. In occasione della festa della bambina la giunta di Vallecrosia ha sottoscritto la nuova carta della bambina, in presenza della presidente della sezione locale della FIDAPA BPW Monica Iacobelli. Il sindaco Armando Biasi e la vicesindaco Marilena Piardi, particolarmente sensibili a questa tematica, hanno voluto sottoporre la carta alla giunta, che ha accolto favorevolmente l’adozione.

La vicesindaco Piardi afferma: “La Carta, ispirata alla convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia, non è vincolante, ma vuole essere un documento di indirizzo sociale, un’enunciazione di principi di valore morale e civile predisposta per promuovere la parità sostanziale fra i sessi, la valorizzazione delle differenze di genere in giovane età ed il superamento degli stereotipi che limitano la libertà di pensiero e di azione in età adulta Ringrazio il Sindaco e la Giunta per aver subito aderito alla mia proposta, dimostrando, ancora una volta, un’accesa sensibilità sociale”.

Il sindaco Biasi afferma: “Come ho più volte affermato durante la campagna elettorale, sono un sostenitore della riduzione della differenza di genere, il mio obbiettivo è di lavorare con le donne e per le donne. Ho accolto subito con interesse la proposta del Vice Sindaco Piardi e abbiamo deciso di sottoscrivere il documento nella giornata dedicata alle Fanciulle, non imponendo nulla, ma dando una linea politica”.

Alla sottoscrizione della carta dei diritti della bambina la giunta Biasi sta lavorando a realizzare delle azioni di sensibilizzazione nelle scuole di vario grado, al fine di sensibilizzare i bambini ed i ragazzi su questo importante argomento sociale.

Il progetto F.I.D.A.P.A. BPW Italy prevede la diffusione del documento sul territorio nazionale, sollecitando la sottoscrizione e l’adozione da parte dei 300 comuni presso i quali è attiva l’associazione F.I.D.A.P.A., dei Comuni limitrofi e delle Regioni. La sinergia con gli enti locali potrà favorire iniziative integrate, con particolare attenzione al mondo della scuola, ai giovani e alle giovani, nonché azioni formative verso le famiglie.