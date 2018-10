Vallecrosia. L’imperiese ha una nuova eccellenza e un nuovo punto di riferimento, unico nel suo genere, per gli appassionati delle sette note.

Aprono ufficialmente le porte delle Industrie Musicali, il centro musicale più grande del Ponente Ligure, inaugurato lo scorso 21 ottobre, nato dalla passione e dal duro lavoro di quattro ragazzi e amici con in comune un grande amore per la musica: Alessio Senis, Andrea Senis, Renzo Lanziani e Alessio Benedetto.

Il centro è composto da un accogliente studio di registrazione con una sala prove dotata di un’ottima acustica, gestito dai fratelli Senis, il Rosenhouse, un nome che vuole omaggiare la storica band italiana progressive rock Museo Rosenbach, e da una scuola di musica, la Modern Sound School, gestita da Renzo ed Alessio, che offre corsi di canto moderno, chitarra, basso, batteria, tastiere, sax, clarinetto e molto altro.

Nonostante la loro giovane età, i quattro musicisti possiedono un curriculum artistico di tutto rispetto; Alessio Senis si è diplomato nel 2014 con il massimo dei voti presso la scuola APM Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo in music production, sound engineering/live e mastering e negli ultimi anni ha lavorato alle produzioni di numerosi artisti. Andrea Senis all’età di 17 anni è entrato a far parte del gruppo Museo Rosenbach in qualità di bassista, vocalist, compositore, arrangiatore e produttore, realizzando tre album internazionali che lo hanno portato a girare il mondo e ad esibirsi con artisti di fama mondiale. Renzo Lanziani è diplomato invece alla Rock Guitar Academy di Donato Begotti, uno dei migliori chitarristi rock d’Italia e celebre autore, mentre Alessio Benedetto si è formato presso la GM Drum School di Torino.

Grande ospite di questo day one è stata Silvia Mezzanotte, celebre voce del gruppo Matia Bazar, che per l’occasione ha tenuto un interessante e seguitissimo masterclass canoro, che ha visto arrivare persone dalle più disparate città d’Italia. All’inaugurazione ha preso parte anche il sindaco Armando Biasi che ha voluto augurare “in bocca al lupo” ai giovani imprenditori per questa nuova ed emozionante avventura.

Le Industrie Musicali si trovano in via Roma 97, sopra il Conad di Vallecrosia. Per informazioni: Recording studio – mail rosenhouse@industrie-musicali.com, telefono 347 5092050. Scuola di musica – mail renzguitar@libero.it, sito www.modernsoundschool.com, telefono 347 2659364.