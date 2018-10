Vallecrosia, agente della Polizia locale fuori servizio rincorre e arresta scippatore

Vallecrosia. Un 38enne di Ventimiglia è stato arrestato stamani dalla polizia locale di Vallecrosia con il supporto dei carabinieri. L’uomo aveva appena scippato una signora, davanti alla palestra polisportiva Red Pepper, in via Cristroforo Colombo, quando una vigilessa in borghese, richiamata dalle urla della donna derubata, ha capito che il 38enne che si stava allontanando correndo le aveva appena rubato la borsa.

Senza pensarci un secondo, l’agente ha iniziato a rincorrere l’uomo per raggiungerlo qualche centinaio di metri dopo, nei pressi del depuratore. Una volta bloccato lo scippatore, la poliziotta ha chiamato i suoi colleghi, intervenuti insieme con i carabinieri, che hanno portato l’uomo in caserma, dove gli sono state trovate delle dosi di droga nascoste tra gli abiti.