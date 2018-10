Vallebona. Vigili del fuoco e tecnici dell’Italgas sono al lavoro in via San Sebastiano per una perdita di gas dovuta alla rottura di alcune tubazioni. La strada è stata chiusa al traffico veicolare per consentire la sostituzione delle tubature: i lavori dovrebbero durare almeno un paio d’ore. Vietato il transito anche ai pedoni.

A lanciare l’allarme, stamani, sono stati i residenti, svegliati ad un forte boato. Spaventati hanno subito avvisato i vigili del fuoco e i carabinieri, accorsi sul posto.

Per chi abita nell’area interessata dalla chiusura della strada, l’unica alternativa per spostarsi dal paese è percorrere strada Maciurina”, poi strada Pin, strada Sciasciu, strada San Bernardo, via San Bernardo e viale della Repubblica.