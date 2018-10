Vado-Ventimiglia Calcio, i granata sfiorano il successo al 91′

Ventimiglia. La prima squadra del Ventimiglia soffre a Vado, ma riesce a tornare a casa a reti inviolate e con un punto prezioso. Ma non è tutto: con il neoacquisto di 17 anni Vincenzo Crudo i granata sfiorano il successo a tempo regolamentare scaduto.

Grazie allo 0-0 odierno il Ventimiglia resta a centro classifica, sei punti in quattro partite. Prossimo appuntamento in casa con l’Angelo Baiardo, compagine che viaggia nei piani bassi dell’Eccellenza.

Come prevedibile, il match è stato quasi a senso unico con i savonesi all’attacco e i frontalieri a difendersi. Il Ventimiglia ha comunque sofferto… il giusto, senza mai perdere la testa. Mister Soncin nel corso dell’incontro ha messo a punto la formazione facendo scendere in campo anche Sammartano (per Danilo Rea), Fraticelli (Alfonso Rea) e Vincenzo Crudo (Felici). E, al 91′, è stato proprio Crudo a centrare la traversa con una gran botta di sinistro dal limite: il pallone, colpito il legno, è rimbalzato sulla riga della porta avversaria ma poi non è entrato.

VADO-VENTIMIGLIA CALCIO 0-0

Vado: Illiante, Ferrara, Gemignani, Redaelli, Puddu, Del Nero, Oubakent, Locchi, Parodi, Donaggio, Dagnino. A disposizione: Balbi, Macagno, Aurelio, Cirillo, Briano, Tona, Scala, Scarrone, Fancellu. Allenatore: Tarabotto

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Allegro, Serra, Ala, Alberti, Mamone, Cafournelle, Musumarra, Felici, A. Rea, D. Rea. A disposizione :Bevilacqua, Ierace, Principato, Eugeni, Piantoni, Fraticelli, Galiera, Crudo, Sammartano. Allenatore: Soncin