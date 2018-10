Usura nella Città dei Fiori, indagato noto imprenditore sanremese

Sanremo. Un noto imprenditore sanremese cinquantenne (F.G. le iniziali) è stato indagato dalla Procura della Repubblica di Imperia per usura. Il fascicolo è in mano al sostituto procuratore Lorenzo Fornace e sulle indagini gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo.

Tutto sarebbe partito dalla denuncia di una persona, che avrebbe affermato di essersi fatto prestare dei soldi dall’indagato, il quale poi glie li avrebbe richiesti con interessi illeciti.

I contorni della vicenda non sono ancora chiari, ma quel che è certo e che l’indagato, ieri mattina, si è visto arrivare i militari delle Fiamme Gialle del Comando provinciale di Imperia, impiegati in perquisizioni, in almeno due delle attività commerciali delle quali è socio: una pizzeria ed un bar nella Città dei Fiori.

Durante queste “visite”, i finanzieri sembra non abbiano sequestrato alcunché.