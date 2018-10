Urban Downhill a Sanremo, cambia la viabilità all’interno della Pigna

Sanremo. In occasione della quinta edizione della gara “Urban Downhill” il comandante del corpo di polizia municipale ha emanato un’ordinanza che modifica la disciplina del traffico all’interno della Pigna il 27 ottobre.

Visto che l’Associazione Sportiva “Sanremo Bike School”, che per sopraggiunti motivi tecnici, (chiusura Via Santa Maria) è costretta a modificare il percorso inserendo Via Tapoletti, Piazza San Costanzo, Via Luca Spinola, Vico Riccobono, Via Umana, Via Riccobono, al posto di Via Porte Santa Maria, Piazza Capitolo e Via Capitolo, vi sarà perciò divieto di transito veicolare e pedonale dalle 10 alle 11.30 – dalle 13.30 alle 15 e dalle 18 alle ore 21.30 ai Giardini Regina Elena, Scalinata dx in uscita, Via Tapoletti, Piazza San Costanzo, Via Luca Spinola, Vico Riccobono, Via Umana, Via Riccobono, Via Prudenza, Via Palma, Via Morardo (da Via Palma a P.za Corridoni), Piazza Corridoni, Piazza Nota e in Piazza Muccioli.

Sarà cura dell’organizzazione portare a conoscenza dell’utenza stradale i provvedimenti con avvisi e manifesti affissi nelle zone interessate e nelle adiacenze. Le disposizioni della presente ordinanza saranno rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali mobili, in considerazione della temporaneità del provvedimento, nonché mediante gli ordini impartiti dagli agenti preposti alla disciplina del traffico. A carico dei trasgressori si procederà a termine di legge, non esclusa la rimozione coattiva dei veicoli rinvenuti

in divieto di sosta, con le modalità di cui all’Art. 159 del Codice della Strada.