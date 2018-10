Pompeiana, Alessandro Castagnino e Luca Pizzuto presentano “Le sentinelle del mare”

Pompeiana. Una serata ricca di spunti culturali quella che proporrà l’amministrazione comunale di Pompeiana venerdì 9 novembre alle ore 21 presso la sala consiliare. Alessandro Castagnino e Luca Pizzuto presenteranno al pubblico la loro ultima opera intitolata “Le Sentinelle del Mare”, edita da Atene Edizioni, in cui, accompagnate da un’esaustiva descrizione storica, vengono raccolte delle splendide immagini che ritraggono gli antichi borghi liguri situati tra Arma di Taggia e San Lorenzo al Mare e nell’immediato entroterra, tra cui appunto Pompeiana.

La serata proseguirà con la premiazione del 1°concorso fotografico “Uno Scatto per Pompeiana” rivolto a tutti gli appassionati di fotografia che vorranno inviare entro il 5 novembre alla mail sindaco@comunedipompeiana.net un massimo di 2 fotografie (in formato .jpg con risoluzione minima di 3.000×2.000 pixel e dimensioni del file non superiori a 10 MB ciascuna) in bianco e nero oppure a colori, che abbiano come oggetto i monumenti, le borgate, i carrugi o l’ambiente naturale di Pompeiana. Come ospiti, in qualità di giurate del concorso fotografico, saranno presenti Giusy Di Martino e Donatella Durando di R24 Radio.

I vincitori saranno individuati da una giuria composta da fotografi esperti, da figure competenti in ambito artistico-culturale e da alcuni membri dell’Amministrazione Comunale. Il 1° classificato verrà premiato con un weekend per due persone in una località turistica italiana e con una targa come miglior classificato, al 2° e al 3° classificato andranno dei cesti di prodotti tipici. Per il regolamento completo consultare il sito www.comunedipompeiana.net Entrambi gli eventi sono gratuiti; la cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.

La locandina: UNO SCATTO PER POMPEIANA PDF 2