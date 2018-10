Union Riviera Rugby, l’under 16 e l’under 18 scendono in campo a Genova

Imperia. Nel giorno di allerte arancioni e rosse, il bel manto verde del tempio rugbistico genovese, lo stadio Carlini, ospita due partite domenicali della Union Riviera Rugby. E quindi c’è la prova che un ottimo fondo campo evita noiosi rinvii e improvvisazioni come accade altrove. E dunque si giochi.

L’Union Under 16 è ancora alla ricerca di sé stessa. I passivi sono pesanti, ma si migliora. Giorgio Pallini, assieme a tutto il gruppo di tecnici, ha un compito durissimo nell’amalgamare la squadra e portarla ad un livello di omogeneità complessa. Va detto che sfidare a casa loro gli universitari del Cus non è facile: di fronte un gruppo coeso, fra li ospiti il secondo anno di esperimenti di franchigia provinciale. Però si migliora. La partita è onorata fino in fondo, si subiscono varie mete, si potrebbe segnare, ma si gioca fino all’ultimo minuto e si vedono davvero tanti placcaggi da parte dei corsari. Una condizione che fa ben sperare per partite con squadre più abbordabili. Il bello deve ancora venire.

Diverso spartito per l‘under 18, gruppo cresciuto nel tempo in parole ed opere. La vittoria è senza discussioni. Una sola meta subita e più di quattro segnate, con punto di bonus. Il meccanismo della squadra è ora ben oliato anche sui punti di incontro e quando c’è campo e il pallone tra le mani, i tre quarti vanno a nozze. Tra gli altri, meta di Yannick Sega e poi un doppio Archimede, sempre più leader anche per capacità dialettiche, nonché Marasco che non si limita a distribuire gioco e mettere tra i pali trasformazioni e punizioni. Ora c’è la testa della classifica, ma è da vedere come si concluderà il recupero della FGTI Rugby Leagues, vero avversario di girone rispetto a quelli domenicali, i malcapitati Embriaci. Appare chiaro che la leadership si dovrebbe materializzare negli scontri diretti. Si attendono quindi i prossimi turni, se non saranno inficiati dal maltempo, e ben sapendo che incombe il novembre dei test match mondiali, con la Nuova Zelanda ovvero gli Alla Blacks a fine mese.

UNDER 18 GIR. TERRITORIALE GIRONE 3 (I GIORNATA/RITORNO)

F.T.G.I. Rugby Ligues/2 – Amatori Genova (n/d)

FTGI Embriaci/2 – Union Riviera 7/33

Classifica:Union Riviera punti 17, FTGI Rugby Ligues/2 punti 14, FTGI Embriaci/2 5, Amatori Genova 1.

UNDER 16 GIR. TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (III GIORNATA)

Black Herons Acqui Septembrium – Amatori Genova 17/66

FTGI Marengo – FTGI Rugby Ligues/1 0 /83

CUS Genova – Union Rugby Riviera 50/0

Classifica: FTGI Rugby Ligues/1 punti 15, Amatori Genova e CUS Genova 10, Union Riviera ed Acqui 5, FTGI Marengo