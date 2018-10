Un super Fognini vola nei quarti al China Open

Una delle migliori esibizioni della stagione e Fabio Fognini vola nei quarti di finale del torneo di tennis Atp500 China Open che si svolge a Pechino.

Il nostro numero uno ha dominato il pericoloso Andrej Rublev, n.68 del ranking Atp, solo vent’anni ed uno dei migliori giovani tennisti al mondo. Ma contro questo Fognini il moscovita non ha avuto scampo. ‘Fogna’ ha dominato il match che ha concluso in meno di 70 minuti di gioco aprendosi le porte per i quarti di finale dove domani troverà l’ungherese Marton Fucsovics, 26 anni e n.45 delle classifiche mondiali che questa mattina ha eliminato Marco Cecchinato e nel turno precedente aveva fatto fuori l’altro italiano Andreas Seppi.

I due non si sono mai incontrati in match ufficiali e i pronostici, dopo la prova di stamattina, vanno per l’italiano anche se i bookmakers non si fidano di lui: nonostante una cinquantina di posizioni di differenza a favore di Fognini, stamattina prima della sfida con Rublev le quote erano alla pari (!) con la vittoria che veniva pagata 1,83 sia per l’uno che per l’altro.