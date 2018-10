Tutela e valorizzazione del paesaggio, l’Unesco premia Sanremo

Sanremo. La Città dei Fiori premiata per il suo impegno nella tutela, valorizzazione e promozione della cultura florovivaistica e del paesaggio della Riviera Ligure di Ponente. Il Floriseum ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito dell’edizione 2018 del concorso “La fabbrica nel paesaggio”, ideato da Club per l’Unesco di Foligno e Valle del Clitunno.

Il riconoscimento sarà attribuito sabato 20 ottobre alle 17 nei locali del Museo del Fiore di Villa Ormond a margine del convegno Gli ebrei nello spazio ligure-provenzale. La consegna avverrà simbolicamente in occasione della seconda Giornata internazionale del paesaggio, istituita nel 2016 dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per sensibilizzare i cittadini sui temi della salvaguardia dei territori e in particolare del paesaggio quale valore identitario del Paese.

Il concorso, bandito per accrescere la consapevolezza che il paesaggio e l’ambiente cooperano all’elaborazione delle culture locali, era rivolto sia ai privati che alle amministrazioni e istituzioni pubbliche. Quanto ai primi, sono stati riconosciuti quegli imprenditori che hanno «realizzato o ristrutturato la sede della propria attività con particolare attenzione all’ambiente e al paesaggio». Circa i secondi, invece, sono stati premiati i Comuni che hanno «promosso, attuato o ristrutturato opere di utilità pubblica e sociale nel campo della pianificazione e gestione del territorio e nel rispetto del paesaggio». In totale, alla segreteria del concorso sono arrivate 27 candidature, da parte di 25 città italiane, tra cui appunto Sanremo, 1 dalla Slovenia e 1 dalla Romania.