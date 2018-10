Truffe agli anziani, a Dolceacqua i carabinieri spiegano come difendersi

Dolceacqua. Sabato pomeriggio i carabinieri di Dolceacqua hanno intrapreso un’iniziativa in favore delle persone anziane per scongiurare il pericolo di truffe e furti in abitazione; al termine della messa delle 17.30 presso la chiesa di Sant’Antonio Abate in Piazza Padre Mauro, grazie alla collaborazione di don Giovanni Yobani Vergel Arias, il comandante della Compagnia di Ventimiglia ed il luogotenente Mennitto, comandante della Stazione, sono infatti intervenuti intrattenendo i presenti con una rapida carrellata delle principali tecniche utilizzate dai malviventi

per raggirare le loro vittime, come prevenirle, riconoscerle e quali rimedi adottare.

All’incontro ha presenziato anche l’assessore Paolo Alberton, in rappresentanza del Comune di Dolceacqua. L’iniziativa rientra nell’ambito di una serie di incontri programmati in tutti i Comuni compresi nella competenza della Compagnia di Ventimiglia presso i luoghi di principale aggregazione per anziani, risorsa preziosa per ogni Comunità del territorio Intemelio. I carabinieri interverranno nelle chiese e nei circoli ricreativi per rendere concreta la vicinanza e l’attenzione dell’Arma alle persone ritenute più deboli e maggiormente colpite dal fenomeno.