Sanremo. Domenica 7 ottobre è andato in scena il 6° appuntamento del Trofeo Legends Cars Italia 2018 svoltosi sul circuito Internazionale di Castelletto di Branduzzo (Pv) non che base e fulcro della Legends Cars Italia.

Una giornata fortunatamente baciata dal sole, contro i pronostici delle previsioni consultate nei giorni precedenti, vede entrare in pista i 24 piloti pronti a battagliare nel primo turno di qualifica. Kevin Liguori riesce a siglare il 2° tempo, subito dietro a Giacomo Di Cristina, con un distacco di 3 decimi di secondo. Vinicio, nella Over 50, viene staccato di 4 decimi da Enrico Ferrario, suo diretto avversario in ottica campionato, e subito dietro, a 6 decimi troviamo Danilo Laura.

Nel turno di Qualifica 2, un setup differente sull’auto del Sanremese numero 62, gli permette di siglare il miglior tempo, 1:22:561, prendendosi la Pole Position assoluta del 6° Round del Trofeo Legends Cars Italia 2018, seguito da Giacomo di Cristina e Bonci Simone.

Nella Cat. Over50 la qualifica si accende a pochi minuti dalla conclusione, con un susseguirsi di giri veloci da parte dei 2 pretendenti al titolo, che fa oscillare la prima posizione. Nonostante gli sforzi, Vinicio Liguori si ferma a soli 2 decimi dal Poleman Enrico Ferrario. 3° Danilo Laura, seguito da 2 nuovi Rookie sanremesi e 6° Roberto Franciscono.

Gara 1

Con un ottima partenza Kevin riesce a prendere un buon distacco dagli inseguitori capitanati da Di Cristina, mentre nelle retrovie si infuoca la Bagarre tra Vinicio Liguori, Enrico Ferrario e l’under Davide Merli.

Pochi millesimi differenziano il passo di gara di Kevin Liguori e Giacomo Di Cristina, distanziati da pochi decimi preziosi per Kevin. Un ottimo passo di gara e la completa assenza di errori da parte del Sanremese numero 62 gli consegna la vittoria di Gara 1.

Nella Cat.Over, nel giro n°6 Vinicio Liguori tenta il sorpasso sull’agguerrito Enrico Ferrario, ma non riuscendo a compiere l’impresa si deve accontentare del secondo posto.

Gara 2

Kevin Liguori scatta bene e compie una gara in completa gestione, mantenendo così il distacco sul resto del gruppo.

Una grandiosa battaglia rende protagonisti Vinicio Liguori ed Enrico Ferrario. I 2 si sorpassano continuamente, restituendosi la posizione di Leader Over 50. Un ultimo tentativo di Ferrario, al penultimo giro, fa perdere la testa del gruppo a Vinicio Liguori, che da grande lottatore finisce secondo.

Kevin Liguori vince il 6° Round del Trofeo Legend Cars Italia 2018, portandosi a +20 pt dal primo inseguitore di campionato Giacomo Di Cristina, protagonista di un ottima rimonta in campionato grazie agli ottimi risultati degli ultimi appuntamenti del Campionato.

“Dopo il brutto risultato ottenuto a Cervesina, causato da un mio banalissimo errore – confessa Kevin poco prima della premiazione – mi sono presentato oggi in Circuito con una carica invidiabile. Dopo il primo turno di qualifiche sentivo che l’auto poteva dare di più, e grazie al fantastico lavoro del team son riuscito a portare tutto a casa oggi, vittoria, Pole e Giro veloce. Ora, prossimo obbiettivo Varano, che potrebbe essere decisivo per il campionato!!”.

“Son contento ma non è stato proprio il mio weekend – racconta Vinicio Liguori - durante il sabato, ho testato essendo convinto che il giorno dopo avrebbe piovuto, ma purtroppo così non è stato. Nelle qualifiche 1, l’assetto da bagnato rendeva impossibile la guida sotto lo splendente ma decisamente inaspettato sole, così tra la Q1 e Q2, con i ragazzi del team siamo impazziti per trovare un rapido e funzionale rimedio che poi si è dimostrato corretto. Detto ciò comunque in gara non sono riuscito a spodestare Ferrario dalla prima posizione. Non ha sbagliato niente. Ora mi trovo a -7 punti in campionato. Rimangono 2 appuntamenti e non devo sbagliare nulla”.

Sentiamo invece il titolare di Sistel Telecomunicazioni, Danilo Laura, protagonista di un ottima battaglia nelle retrovie che gli ha fatto guadagnare la terza posizione. “Divertentissimo – dice Danilo Laura - non tornavamo in questo circuito che possiamo chiamare “casa” da circa 4 mesi. Anche se è più piccolo di tanti altri autodromi in cui siamo stati in questi anni, il Castelletto Circuit è sempre il più tecnico e dove veramente le capacità escono fuori. Son contento della mia terza posizione, in gara come attualmente in campionato, è stato un bel Week end competitivo ma sempre corretto. Ho battagliato con Roberto Franciscono e 2 nuovi Rookie sanremesi in entrambe le gare, ma son riuscito a mantenere la testa del gruppo. Ora aspettiamo Varano il 4 novembre”.

Ottimi risultati per i sanremesi coinvolti nel 6° Round del Trofeo Legends Cars Italia 2018. La classifica del campionato vede Kevin Liguori in prima posizione assoluta e di categoria con un distacco di 20pt sugli inseguitori, e Vinicio Liguori in seconda posizione a -7 pt dalla testa della classifica, mentre Danilo Laura si attesta in terza posizione.

Il prossimo appuntamento sarà a Varano De Melegari per l’International Circuit, che si terrà il 4 novembre.