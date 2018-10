Torna il Luna Park di Montecarlo, chioschi e attrazioni illuminano Port Hercule

Montecarlo. Nella magica cornice del Principato di Monaco, dal 19 ottobre è tornato a splendere l’attesissimo Luna Park, ormai diventato un appuntamento fisso per francesi e italiani sin dal lontano 1951.

L’evento nasce per celebrare il compianto principe Ranieri III di Monaco, scomparso nel 2005, durante il quale giostre, chioschi e dolciumi diventano protagonisti per festeggiare questa grande figura storica che ebbe come compagna di vita la celebre attrice Grace Kelly, icona di bellezza e di stile, nonché madre del principe Alberto II.

Proprio quest’ultimo ha deciso di rendere omaggio al padre mantenendo la data del 19 novembre come Festa Nazionale del Principato, giorno in cui Ranieri venne incoronato, ormai 67 anni fa.

Allestito fino al 19 novembre, alla domenica al giovedì il parco rimarrà aperto dalle 14 alle 23, mentre il venerdì e il sabato la chiusura avverrà a mezzanotte, il 18 novembre eccezionalmente la chiusura è all’una. L’ingresso è gratuito, mentre le varie attrazioni sono a pagamento.