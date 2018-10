Topi nell’asilo di Badalucco, scatta la derattizzazione. Scuola chiusa

Badalucco. Brutte notizie per bambini, genitori e personale della locale scuola d’infanzia. Delle educatrici che lavorano lì, hanno notato la presenza di topi in alcune aule dell’edificio che ospita l’asilo. Per questo motivo il sindaco Walter Bestagno ha deciso di derattizzare immediatamente la scuola.

Per questo motivo i suoi locali rimarranno chiusi da domani, mercoledì 3 ottobre, fino a quando non saranno completate le operazioni di derattizzazione e disinfezione.