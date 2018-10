Terza sconfitta per il Bvc Sanremo. Il coach Deda: “Dobbiamo continuare a lavorare duro”

Sanremo. Campionato Serie D – terza giornata: Bvc Sanremo–Cogoleto 69-83 (13-14, 22-25, 18-28, 16-16).

Bvc Sanremo: Turitto 10, Fiore 23, Ez Zahidi 5, Di Vincenzo, Tacconi Daniele, Genovese 5, Deda 5, Todaro, Markishiq, Rossi 6, Greco 2, Tacconi Davide 13. Coach: A. Deda.

Cogoleto: Gorini 10, Bruzzone 0, Della Rovere P. 3, Muscella A., Fabbri 2, Ciarlo 10, Pelegi 26, Muscella G. 4, Valle 9, Giacinti 4, Delfino 3, Iannace 5. Coach: Angelo Della Rovere.

Terza sconfitta in altrettante gare per il Bvc Sanremo. Sul campo amico di Villa Citera, stavolta il team matuziano ha disputato una prova incoraggiante sul piano del gioco, evidenziando importanti segnali di crescita. La partita è stata in bilico per i primi due quarti e solo il break subito dal Bvc nel terzo periodo l’ha indirizzata dalla parte dei genovesi.

Il coach Alessandro Deda: “Stiamo migliorando ma abbiamo pagato le amnesie difensive e i cali di concentrazione, che ci sono costati cari nel terzo periodo. Dobbiamo continuare a lavorare duro in allenamento e guardare avanti”.