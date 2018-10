Tennis, esordio vincente di Fognini a Stoccolma

Taggia. In anticipo rispetto alle previsioni, Fabio Fognini è tornato in campo nel torneo Atp250 di Stoccolma dove gli è stata assegnata la seconda testa di serie.

Entrato così in gioco a livello di ottavi di finale, ieri Fabio ha gestito il suo match contro lo slovacco Lukas Lacko superato rapidamente con un doppio 6/4. Fognini si era infortunato alla caviglia un paio di settimane fa a Pechino proprio negli ultimi scambi del quarto di finale vittorioso contro Fucsovics e il giorno dopo era stato costretto al forfait nella semifinale contro Del Potro.

A caldo si ipotizzava il rientro nel torneo di Vienne che inizia la prossima settimana ma la convalescenza è durata meno del previsto e Fabio si è presentato in ottime condizioni in Svezia. Oggi alle 13,30 sarà il primo a scendere in campo per il suo quarto di finale contro il coreano Hyeon Chung n.27 al mondo. L’azzurro è sceso di una posizione ed è ora n.14 ma non è il favorito deoi bookmakers che pagano la sua vittoria 2,10 mentre quella del suo avversario scende a 1,72.