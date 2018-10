Team Schiavetti San Camillo, la squadra Senior Femminile vince nella prima giornata del campionato francese

Imperia. Buon inizio per la Senior Femminile del Team Schiavetti San Camillo che vince per 19 a 16 sul campo del Monaco la prima partita di campionato PETF francese.

Dopo un primo tempo chiuso con due punti di svantaggio (10 a 8 per il Monaco) la squadra guidata dal coach Luca Martini riprende il secondo tempo con determinazione portandosi nei successivi 10 minuti in parità. Dopo altri 15 minuti di testa a testa avvincente il Team Schiavetti si porta in vantaggio di due reti mantenendolo fino agli ultimi 30 secondi quando la giocatrice Tortonesi segna il definitivo diciannovesimo gol che porta a chiusura la partita.

“Soddisfazione per il risultato per nulla scontato, nonostante i diversi tiri non andati a segno” - commenta il

coach Luca Martini e continua - “E’ stato un buon inizio anche se abbiamo ancora da lavorare per far

crescere il gruppo e la tecnica di gioco”.

Degna di nota la prestazione del portiere Giorgia Convalle che ha parato anche diversi contropiedi e rigori e

del terzino Laura Mosiello che dopo un anno di assenza per infortunio non ha fatto mancare la sua

presenza segnando 7 reti.

Giocatrici: Beatrice Tortonesi (6), Laura Moisello (7), Giorgia Convalle, Dalila Regesta (1), Giulia Mantovani

(3), Alice Olivieri (1), Lisa Moisello (1), Ksenija Susa, Patrizia Zanello

Allenatore: Luca Martini, Dirigente: Saul Convalle