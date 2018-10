Team Schiavetti San Camillo Imperia, altra vittoria per la Senior Femminile nel campionato francese PETF

Imperia. Arriva un’altra vittoria per la Senior Femminile del Team Schiavetti San Camillo questa volta in casa per 36 gol a 23 con il Beausoleil, nella seconda partita di campionato francese.

La formazione rosso blu, decisamente superiore, prende da subito il distacco dalle avversarie del Beausoleil portando il risultato ad 8 a 4 già alla metà del primo tempo. Il distacco è andato via via crescendo fino a raggiungere una differenza di ben 11 gol a favore del Team Schiavetti alla fine del primo tempo.

La ripresa del secondo tempo ha visto un primo timido tentativo di recupero di qualche punto delle francesi, subito però smorzato dall’impeto del capitano della San Camillo Pallamano Imperia Beatrice Tortonesi, che senza tregua ha continuato a mettere a segno tiri, raggiungendo un totale di ben 12 reti. Non da meno sono state le due terzine Giulia Mantovani e Laura Moisello con rispettivamente 10 ed 8 gol.

“La partita ha volto da subito a nostro favore senza destare particolare preoccupazione nella sua evoluzione” è il commento del coach Luca Martini che prosegue “Siamo solo all’inizio campionato, ma partire con due vittorie ci dà sicuramente ottimismo ed entusiasmo”.

Giocatrici: Giorgia Convalle (portiere), Beatrice Tortonesi (12), Laura Moisello (8), Dalila Regesta (1), Giulia

Mantovani (10), Alice Olivieri (2), Lisa Moisello, Traverso Florentia (3), Ksenija Susa, Patrizia Zanello

Allenatore: Luca Martini, Dirigente: Saul Convalle