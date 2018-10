Team Schiavetti Pallamano Imperia, under 15 sconfitto dall’Ogc Nizza nel Campionato maschile francese

Imperia. Una sconfitta di misura 23-22, contro l’OGC Nizza, nel campionato italo-francese per la formazione Under 15 maschile della Pallamano Imperia Team Schiavetti che nella prima gara della stagione non è riuscita a raccogliere punti al termine di una gara vibrante, a lungo dominata dai ragazzi allenati da Gianmarco Terranova.

Spinti dal tifo del pubblico di casa, capitan Gabriele Garelli e compagni hanno disputato un buon primo tempo, ma il calo in avvio di ripresa si è rivelato fatale e il forcing finale, non è stato sufficiente a capovolgere il risultato. La Pallamano Imperia Team Schiavetti, infatti, trascinata da un super Mathias Terranova, autore di ben 10 reti, è arrivata a un solo gol dagli avversari prima del fischio finale.

A segno anche Gabriele Garelli (7 reti), Andrea Piras (2) e Gazzano (1). Di rilievo l’esordio tra gli imperiesi del portiere Catalano, autore di una strepitosa prestazione nonostante l’inesperienza, e la qualità complessiva del gioco della squadra di Gianmarco Terranova, sempre concentrata e decisa a dar filo da torcere alla formazione avversaria che, almeno sulla carta dovrebbe dominare il torneo.

Il tecnico imperiese nonostante la sconfitta è soddisfatto: “Il Nizza è una bella squadra, nonostante tutto abbiamo giocato alla pari come testimonia il risultato. I ragazzi stanno crescendo, sia nel rendimento dei singoli sia in quello di squadra e soprattutto mi offrono diverse soluzioni tattiche che nel corso della stagione ci regaleranno sicuramente prestazioni di qualità”.