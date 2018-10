Team Schiavetti Pallamano Imperia, l’under 19 maschile batte i pari d’età del Molteno Lecco

Imperia. Dopo la sconfitta subita sabato scorso in casa, al termine di un’ottima prestazione contro il Palazzolo, questa domenica il Team Schiavetti Pallamano Imperia orfano del terzino Alessandro Cucè, assente per impegni familiari e di Daniele Martino ancora infortunato, conquista i primi due punti battendo i pari età del Molteno Lecco in una gara giocata a fasi altalenanti. “Sì, oggi siamo partiti a razzo e nel giro di pochi minuti siamo andati avanti di sette reti – commenta il tecnico Klaudio Radovcic – ma poi ci siamo rilassati forse pensando di poter amministrare la gara”.

Infatti i padroni di casa lottando caparbiamente su ogni palla, cercavano di controbattere al gioco dei camillini terminando il primo tempo sul 14-17. Nella ripresa, ricominciando a giocare a buoni ritmi, i ragazzi imperiesi riprendevano un vantaggio di otto reti per poi rilassarsi nuovamente e terminare la gara sul 29-33.

“Abbiamo vinto e abbiamo avuto sempre in mano la partita ma non sono soddisfatto della prestazione dei giocatori, non abbiamo prodotto gioco per sessanta minuti consecutivi, ci siamo adagiati e gli altri ne hanno approfittato, cosa che con altre squadre non ci si può permettere” – aggiunge il mister.

Da notare l’innesto di Raffaele Iorio che quest’anno, dopo diverse stagioni alla Pallamano Ventimiglia, ha deciso di far parte già nell’incontro di sabato scorso della compagine imperiese, e del pivot Raul Campuzano autore di ben 9 reti al suo esordio tra le fila del San Camillo. L’arrivo di questo giocatore in prestito dalla stessa società frontaliera, è frutto della collaborazione e amicizia tra i due club che già è in atto da qualche anno.

Il campionato under 19 avrà ora due settimane di stop, dopodiché vedrà il Team Schiavetti nuovamente in trasferta sabato 10 novembre sul difficile campo del Leno Brescia.

Questa la formazione presente: Andrea De Luca, Raul Madara ( portieri ), Davide Bronda, Raul Campuzano (9 reti ), Decanis Gabriele, Iorio Raffaele (5 reti), Lahbyeb Mohamed, Andrea Lurgio (9 reti), Pietro Tambone (8 reti), Matteo Tucci (2 reti).

Allenatore: Klaudio Radovcic.

Dirigenti: Giovani Martini, Maurizio De Luca