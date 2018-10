Team Schiavetti Pallamano Imperia, iniziato il campionato under 15 femminile

Imperia. E’ finalmente iniziato il campionato under 15 femminile per il Team Schiavetti Pallamano Imperia che si è recata sul campo del Beausoleil sabato 13 ottobre.

La squadra avversaria ha subito schierato in campo una formazione composta da sette giocatrici contro la squadra del capoluogo che a causa di qualche assenza pur di onorare la giornata di campionato si presentava al fischio d’inizio con solo cinque atlete.

“Sono rimasto molto colpito da questa situazione – riferisce il tecnico Luca Martini - perché altre volte i transalpini, rendendosi conto di alcune difficoltà nelle formazioni, ti vengono incontro giocando alla pari o almeno 6 su sette, e così le nostre squadre si comportano quando qualcuno ha bisogno”.

Nonostante la superiorità numerica per tutta la gara da parte francese le ragazze rossoblù hanno tenuto testa alle avversarie e solo sul finire del secondo tempo la squadra del Beausoleil è riuscita a portarsi in vantaggio di quattro reti fissando il punteggio il loro favore per 13 a 9. “Sono molto contento della partita fatta dalle ragazze - conclude lo stesso tecnico – pur giocando in inferiorità numerica hanno tenuto bene il campo uscendo dallo stesso a testa alta. Ora il lavoro continua nella speranza di recuperare le infortunate”.

Formazione: Alessia Moisello, Ariana Bocica, Matilde Siviglia, Dana Carcheri, Martina Duò. Tecnico Luca Martini Dirigente Miller Duò.