Tassa rifiuti a Bordighera: riduzione su costi gestione ufficio

Bordighera. In relazione all’articolo apparso ieri sul nostro giornale, precisiamo che la riduzione del 45% è inerente una sola componente del piano finanziario TARI riferita ai costi per la gestione dell’ufficio unico comprensoriale e non all’intero piano finanziario che attualmente è in corso di predisposizione per l’anno 2019.

La riduzione delle tariffe non potrà dunque essere del 45% complessivo. Sicuramente, però, la riduzione di tale singola componente rappresenta un elemento positivo nella determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2019.