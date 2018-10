Tassa di soggiorno a Sanremo, siglato l’accordo: si inizia a pagare da giugno 2019

Sanremo. C’è l’accordo per l’introduzione della tassa di soggiorno nella Città dei Fiori a partire dal giugno dell’anno prossimo.

L’amministrazione Biancheri ha siglato questa mattina l’accordo con i tre rappresentanti di Federalberghi, Federturismo e Assoturismo che prevede una tariffa a partire da 0,50 centesimi per i campeggi, 2 per i 4 stelle, fino ad arrivare a 3 euro per gli hotel a 5 stelle.

Dopo il passaggio di questa mattina nel Tavolo del Turismo, la giunta comunale dovrebbe approvare il documento già nella giornata di domani.

Gli introiti della tassa, in ossequio al Patto per il Turismo di Regione Liguria, devono essere reinvestiti al 60% in sintonia con gli operatori del settore, mentre il restante 40% comunque deve essere speso in iniziative a scopo promozionale.

Una volta che il consiglio comunale si sarà espresso, la vera e propria introduzione arriverà solo con l’inizio della stagione estiva 2019.