Tante medaglie per la Liguria al Tera

Buoni risultati per la Liguria a Candia in occasione dell’annuale Trophée Européen des Régions à l’Aviron. La squadra del coordinatore tecnico regionale Stefano Melegari disputa buone prove nel confronto con gli equipaggi lombardi, piemontesi, toscani, francesi e svizzeri. Un contesto molto qualificato, ideale per verificare lo stato di salute della rappresentativa regionale.

La perla arriva dal 4 di coppia femminile Under 17. Gaione, Ramella, Danovaro e Mencacci esprimono il loro dominio, contrastato solo in parte dalla Svizzera giunta seconda a 88 centesimi. Vittoria anche per il 4 di coppia Under 19 maschile di Bozzano, Rocchi, Bonamoneta e De Franchi con leggero ma significativo margine su Rhone Alpes. Nel doppio Under 17 Melegari e Licatalosi conquistano l’argento dietro la Lombardia. Sul podio, poco dopo, salgono Squadrone e Brusato, Costa e Gaione rispettivamente con l’argento e il bronzo ottenuti nel doppio Senior maschile. Nel doppio Under 19 femminile Costa e Rebuffo centrano la seconda piazza. Bronzo anche per l’otto Under 17 di Polleri, Licatalosi, Melegari, Maspero, Rusca, Tata, Menchelli e Raimondi (tim Caprile).

Domenica si apre con il secondo posto firmato da Maccaferri, Scionico, Sotgia e Graci tra le Under 15. Bronzo, invece, tra le Under 17 per Gaione e Ramella. Il 4 di coppia Under 17 premia gli sforzi di Melegari, Sitia, Maspero e Licatalosi con un buon secondo posto, risultato conseguito anche dal 4 di coppia Under 19 femminile di Costa, Rebuffo, Ramella e Danovaro. Tra gli Under 15, è argento per l’otto di Cappagli, Galtieri, Caprile, Zini, Fontanella, Battistini, Ferrari e Arpe (tim. Scionico). Il 4 di coppia Senior, con Costa, Gaione, Squadrone e Brusato, termina la sua prova al secondo posto. Bronzo per il doppio Under 19 di Rocchi e Bozzano.