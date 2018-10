Taggia, casa semidistrutta dalle fiamme. Padre e figlio sfollati

Taggia. Fiamme in casa, ieri sera verso le 23.30, in via Due Cammini. I vigili del fuoco del distaccamento sanremese sono intervenuti per spegnere un incendio in un abitazione ad un piano.

Il rogo si è sviluppato, per cause accidentali, in un ripostiglio, sprigionando molto calore e bruciando almeno metà della struttura interna.

Padre e figlio all’interno sono rimasti illesi, ma alla fine sono stati sfollati, perché l’edificio era oramai instabile. Sul posto anche carabinieri e 118.